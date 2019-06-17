Ruhani: KOEP’in ortadan kalkması İran, Fransa, bölge ve dünya yararına değildir

Fransa’nın yeni Tahran Büyükelçisinin güven mektubunu alma töreninde açıklamada bulunan Ruhani, ‘’Tahran ve Paris, son yıllarda, gelecek ortak ilişkileri için aydınlık bir ufuk çizmişlerdir ve bundan dolayı anlaşmaların hızlı şekilde uygulanması gereklidir. ‘’ dedi.

İran’ın tüm alanlar özellikle ekonomik alanda Paris ile samimi ilişkiler istediğini ifade eden Ruhani, iki ülke ilişkilerin gelişmesini engellemek için kimseye izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

İran’ın sonn bir yılda AB ve Fransa’nın isteği için Amerika’nın KOEP’ten çekilmesi sonrası KOEP ile ilgili sabırlı davrandığını ifade eden Ruhani, ‘’Mevcut şartlar hassastır ve Fransa’nın kalan sürede diğer üyelerle birlikte anlaşmanın korunması için tarihi rolünü ifa etme şansına sahiptir. ‘’ dedi.

Ruhani, ilaç ve tıbbi malzemeler, ticari uçakların parçalarının temini, gıda ticareti ve halkın ihtiyaçlarını etkileyen konuların KOEP ötesi konular olduğunu ve direkt halkı etkilediğini belirterek, bu konularda Amerika tarafında kısıtlamalar yaratılmasının gayrı insani olduğunu ve ekonomik savaşın göstergesi olduğunu söyledi.

Fransa’nın yeni Tahran Büyükelçisi de ülkesinin İran ile ilişkilerini tüm alanlarda geliştirmek istediğini söyledi.

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2012