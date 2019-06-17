İran, havacılıkta elektronik teknik bilim üretim aşamasına girmiştir

IRNA’ya açıklamada bulunan Necefi, Avionics dalının İran’da yeni bir dal olduğunu ve az üniversitenin bu dalda faal olduğunu belirterek, verilen desteklerle kısa sürede bu alanda ilerlemeler sağlandığını söyledi.

Necefi, 150 kişilik Jet Uçak Planlaması ve Teknolojilerinin gelişmesi yönündeki çalışmalara değinerek, projenin ilerlemesine rağmen tam olarak uygulanmadığını söyledi.

Bu projenin amacının uçak yapımındaki teknik biliminin şekillenmesi ve bir konsersiyum oluşması durumunda gelecek yıllarda yapımı yönünde adım atılması olduğunu ifade eden Necefi, hava- uzay araştırmacılarının son yıllarda, özellikle savunma alanında başarılar sapladıklarını söyledi.

Avionics, havacılık elektronik sistemleriyle ilgili bilim dalıdır.

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2012