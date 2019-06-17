17 Haziran 2019 - 20:00
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News Code 83358137
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İran, havacılıkta elektronik teknik bilim üretim aşamasına girmiştir

İran, havacılıkta elektronik teknik bilim üretim aşamasına girmiştir

Tahran, 17 Haziran, IRNA- Milli Avionics Konferansı Sekreteri, Meceddin Necdfi, İran’ın havacılık sektöründe elektronik teknik bilim üretim aşamasına geldiğini bildir.

IRNA’ya açıklamada bulunan Necefi, Avionics dalının İran’da yeni bir dal olduğunu ve az üniversitenin bu dalda faal olduğunu belirterek, verilen desteklerle kısa sürede bu alanda ilerlemeler sağlandığını söyledi.

Necefi, 150 kişilik Jet Uçak Planlaması ve Teknolojilerinin gelişmesi yönündeki çalışmalara değinerek, projenin ilerlemesine rağmen tam olarak uygulanmadığını söyledi.

Bu projenin amacının uçak yapımındaki teknik biliminin şekillenmesi ve bir konsersiyum oluşması durumunda gelecek yıllarda yapımı yönünde adım atılması olduğunu ifade eden Necefi, hava- uzay araştırmacılarının son yıllarda, özellikle savunma alanında başarılar sapladıklarını söyledi.

Avionics, havacılık elektronik sistemleriyle ilgili bilim dalıdır.

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2012

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