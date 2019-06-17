Ekberi: Tankerlere saldırı İran’ın menfaatleri ve prestijine saldırıydı

IRNA’ya açıklamada bulunan Ekberi, her sene yaklaşık 60 bin geminin Hürmüz Boğazından geçtiğini ve yüksek gemi trafiğinden dolayı bu denizyolunun bir otoban misali düzenlendiğini ve trafiğin bir bölümünün İran’ın Cask limanının yakınından olduğunu söyledi.

Ekberi, saldırıya uğrayan gemilerin birinin Etanol ve diğerinin de Metanol taşıdığını belirterek, gemilere yapılan saldırıları gerçekleştirenlerin gemilerin yükü, yönü, özellikleri konusunda tüm bilgileri bildiklerini ve saldırı yerinin Cask limanın açıkları olmasının seçilmesinin de tesadüf olmadığını söyledi.

Saldırının gerçekleşmesi için gemilerin geliş limanlarında takibe alındıklarını takip edildiklerini ifade eden Ekberi, saldırı için daha az tehlikeli olan yüke sahip gemilerin seçilmesinin de tesadüf olmadığını söyledi.

Ekberi, Amerika’nın gemilere mayın isabet ettiğine dair iddiasının acemice ortaya atılan senaryo olduğunu ifade ederek, Mayınların gemilerin alt kısmına isabet emesi gerektiğini fakat bu gemilerde gövdeye isabet yapıldığını, mayınların tahrip gücünün yüksekliğinden gemilerin gövdesinin tahrip edilmesine sebep olacağını ve hatta onların batmasına sebep olacağını, fakat bu durumda böyle olmadığını söyledi.

Ekberi, mayınla saldırı olmasının kabul edilmesi durumunda bile, İran’ın bunu gerçekleştirmesi yönünde bir delil olmadığını ifade ederek, eldeki delillerin patlamanın mayınla olmadığını gösterdiğini söyledi.

Ekberi, BAE yönetiminin gemilerin seyir hattını ve yükünü tam olarak bildiğini, her iki geminin de Umman denizinin güney kesiminden roket benzeri silahla saldırıya uğradıklarını, gemilere saldırının sağ taraftan olduğunu yanı İran’a karşı taraftan olduğunu söyledi.

Ekberi saldırganların sol taraftan saldırı düzenlemeleri halinde muhtemelen İran kara sularına girmeleri gerektiğinden bundan dolayı gemiye saldırının sağ taraftan yapıldığını ve bu durumun geminin hademesi ve sahibinin sözleri ile de örtüştüğünü söyledi.

Ekberi, Fars Körfezinde gerginliğin artması ve yeni saldırılar ihtimaline karşı, bölgede gerginliğin arttığını söyledi.

Ekberi, Amerika’nın nükleer anlaşmadan ayrılmasından ve ambargoların artmasından sonra, Şer Ekseni olan İsrail, Arabistan ve BAE’nin faaliyetlerinin arttığını zira Natanyahu yönetiminin gayrı meşru menfaatleri ve Bin Salman Hakimiyeti ve Bin Zaid hayallerinin İran-Amerika gerginliğinin artmasını icap ettiğini söyledi.

Ekberi bu grubun gerginlikleri arttırarak, İran’ın iktidarlı şekilde bölge ve uluslararası münasebetlere dönüşünü engellemeye çalıştıklarını belirterek, diğer taraftan bu grubun bu saldırılarla dünya ve bölge ülkelerini İran aleyhine ayağa kaldırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu saldırıların Japon gemilerine yapıldığını ifade eden Ekberi, bu saldırıların Japonya Başbakanının İslam İnkılabı Rehberi ile görüşmesi esnasında yapıldığını ifade eden Ekberi, ‘’Bu saldırıların Japonya’ya mesajı tahrip, tehdit ve itibarın zedelenmesi olduğunu zira Japonya ve Başbakanının barış ve gerginlikten arınması için özel itibarı vardır. ‘’ dedi.

Abe’nin Trump’ın İran ile müzakere için büyük şansı olduğunu ifade eden Ekberi, bu saldırıyı düzenleyenlerin her Trump’ın şansını hedef aldıklarını, hem Japonya ve diğer arabuluculara mesaj verdiler, hem de İran’a bir mesaj ilettiklerini söyledi.

Ekberi, Amerika’nın diğer ülkeleri İran aleyhine toplama şansı olup olmaması ile ilgili, ‘’Amerika’nın dış politika ve milli güvenlik kurumlarının tamamının Pompeo ve Bolton ile aynı düşüncede olmadıkları bilinmektedir. Fakat Trump’ınn takımı kendi çabasını yapacaktır ve bu hususta senaryo çok acemice olduğundan hatta Amerika’nın en yakın ülkeleri tarafından destek görmemiştir. ‘’ dedi.

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2012