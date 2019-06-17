Türkiye, Tahran Üniversitesi'nde Türk Dil Bölümü'nün açılmasını istedi

AA'da yayınlanan habere göre, İran'ın Tahran Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün açılması için üniversite rektörlüğüne resmi başvurunun yapıldığı belirtildi.

Programa katılan Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Derya Örs ve Eğitim Müşaviri Hasan Ekinci,Tahran Üniversitesi Başkanı açılmasını istediler.

İran'da eğitim gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bu ülkede yaşadığı sorunları dinledi.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği öncülüğünde, Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen programda lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde İran'da eğitim gören öğrencileri buluşturdu.

Ankara Dil ve Edebiyat Fakültesi,1935 yılında kuruldu. Ankara Üniversitesinde Fars Dili kuruldu.

Fars Dili ve Edebiyatı Bölümü 1981'den bu yana lisans, yüksek lisans ve yüksek lisans düzeyinde devamlı olarak mezun olmaktadır.

İstanbul Edebiyat Fakültesinde 1900 yılından Fars dili Arap dili öğretiyor.

Erzurum Atatük Üniversitesi 1968 yılından dil ve edebiyat dalını kuruldu ve 1974 yılından beri öğrenci kabul ediyor.

Türkiye Ölçüm Organizasyonu İngilizce, Fransızca, Almanca ve diğer diller ayrıca her yıl Farsça dil sınavına girmektedir ve Bu sınav hem üniversitelerde hem de Türkiye kamu kurumlarında geçerlidir.