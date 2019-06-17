İran'ın 3.7 oranında uranyum zenginleştirme üretimi 4 kat artmıştır

Erak Ağır Su Rekatörü Kompleksi'ne gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında konuşan İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, 'Önümüzdeki 10 gün içinde 300 kilogram uranyum üretimi sınırını aşacağız' ifadesini kullandı.

İran'ın Nükleer Anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini ifa etmeyi durdurması için belirlenen süreye değinen Kemalvendi, 'AB için hala fırsat vardır, ancak daha fazla fırsat istiyorlarsa, bunun kendi üzerlerine düşen taahhütlerini yerine getirmeyecekleri veya getiremeyecekleri anlamına gelmediğini bilmeliler' diye konuştu.

İran'ın Nükleer Anlaşma'nın 26. ve 36. Maddeleri uyarınca taahhütlerini azalttığının altını çizen Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Kemalvendi, İran'ın taleplerinin dikkate alınmaması durumunda bir sonraki adım olarak 3.7 oranında uranyum zenginleştirme sınırını geçeceği uyarısında bulundu.