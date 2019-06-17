İsfahan Turizm Fuarı'na 16 ülke temsilcisi katılacak

11. Uluslararası İsfahan Turizm ve El Sanatları Fuarı, 18-21 Haziran tarihleri arasında İsfahan Uluslararası Fuarlar Merkezi'nde düzenlenecek.

İsfahan Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu Başkanı Genel Müdürü Feridun Allahyari İrna'ya yaptığı açıklamada, 'Şuana kadar 60 yabancı katılımcının bu fuara katılması kesinleşmiş ve fuarın açılış gününe kadar bu sayının artması ihtimali var' dedi.

Türkiye, Malezya, Çin, İspanya, Kuveyt, Pakistan, Küba, Endonezya, Irak, Rusya, Macaristan, Avusturya, Almanya, İsviçre ve Afganistan'dan temsilcilerin bu fuara katılacağına değinen Allahyari, fuarın açılış törenine İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu Başkanı'nın katılacağını duyurdu.