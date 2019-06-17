İran'da el sanatları sektöründe çalışanların %78'i kadındır

İran Kültür Mirası, El Sanatları ve Turizm Kurumu El Sanatları İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcılığı ile İran Kala Televizyon Kanalı arasında imzalanan işbirliği protokolü toplantısında konuşan Mahmudiyan, 'İran'ın dünya el sanatları alanında tescil edilen 8 şehir ve 2 köyü ile el bu alandaki listede ilk sırada yer alıyor. Ancak ülkemiz çeşitlilik açısından dünyanın üçüncü büyük el sanatları üreticisidir' ifadesini kullandı.

Ekoturizmin yanı sıra el sanatlarının şehirden köy göçün yaşandığına dikkati çeken İranlı yetkili, halihazırda bu sektörde çalışan pek çok kişinin olduğunu dile getirdi.

'El sanatları en İranlı üründür ve el sanatlarının '2019 Üretim Yılı'nda desteklenmesi daha da önem kazanmaktadır' diyen İran Kültür Mirası, El Sanatları ve Turizm Kurumu Başkan Yardımcısı Mahmudiyan, İran devlet televizyonu dahil olmak üzere medyanın bu el sanatları sektörünü desteklemesi ile sanatçılar ve üreticiler ile tedarikçilere daha fazla destek sağlanabileceğini kaydetti.

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