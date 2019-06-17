Batı Azerbaycan ve Hakkari illeri arasında tarım işbirliği

Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürü Vahap Şimşek ile bir araya gelen Batı Azerbaycan İli Tarım Cihadı Kurumu Başkanı Resul Celili, Batı Azerbaycan ilinde 820 bşn hektar tarım arazisi, 4 milyon küçükbaş ve 6 milyon büyükbaş hayvanın bulunduğunu dile getirdi.

İran'ın Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan ilinin İran tarım merkezlerinden biri olduğuna değinen Celili, yılda ilde 22 bin ton bal, 1.2 milyon ton elma ve 2.2 milyon ton şeker pancarı üretildiğini ve 5 şeker pancarı fabrikasının faaliyet göstserdiğini açıkladı.

Her yıl ortalama 4.5 milyon ton tarım ürününün ilde üretildiğine dikkati çeken Batı Azerbaycan Tarım Cihadı Kurumu Başkanı Celili, ilin Türkiye ile ticari ilişki kurulmasından ve teknoloji tyransferi yapılmasından yana olduğunu bildirdi.

Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürü Vahap Şimşek de bu görüşmede yaptığı açıklamada, Urmiye ve Hakkari'nin komşu şehirler olarak tarım alanındaki potansiyellerinin fiiliyata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Hakkari ilinde her bir arı kovanı için balcılara Türkiye devleti tarafından 10 TL hibe edildiğine değinen Şimşek, ceviz ürününün de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklendiğini ifade etti.

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