7. Uluslararası Maden Fuarı Kirman'da başladı

7. Uluslararası Maden, Maden Sanayi ve Mineral Ürünler İşlemesi Fuarı ile 5. Uluslararası Maden ve Yol Yapım Makineleri Fuarı, 120 yerli ve 23 yahancı şirket ve İran Ulusal Bakır Şirketi Genel Müdürü'nün katılımıyla 16 Haziran'da Kirman'da başladı.

10 bin metrekarelik alanda faaliyete başlayan bu fuarlara Türkiye, Çin, Almanya, İtalya, Güney Kore, İsveç, Rusya, Japonya, Hollanda, Hindistan, Çek ve İngiltere'den maden sektöründe faaliyet gösteren 23 şirket ile İran'dan 120 şirket katıldı.

Fuarlarda mineral çıkarım, kullanım ve işlemi ile ilgili makina ve araç gereçler, laboratuvar ve jeoloji cihazları, açık hava madenler, çevre, yeraltı taşımacılık makinaları, enerji üretim araç gereçleri, havalandırma, filtrasyon ve maden cihazları gibi ürünler göz önüne serildi.

16 Haziran'da başlayan bu iki fuar 19 Haziran günü son bulacak.

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