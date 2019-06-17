İran halısı Lübnan'da rakipsiz ve çok satan bir ürün

İrna'ya konuşan Lübnan Turizm Bakanı Guidanian, 'Yaptırımlara rağmen İran halısı hala dünyada bir numaradır ve bazı İranlı halı tüccarı Lübnan'a halı ihracatı alanında faaliyet göstermektedir. İran halısının Lübnan'da kendine özgü alıcıları var' ifadesini kullandı.

Halının İran'ın dünyada kendinden söz ettirebildiği bir ürün olduğuna değinen Guidanian, İran'ın sanayi, tarım ve tıp ürünleri üretiminde çok geliştiğini ve bu gelişmenin dünyanın gelişmiş ülkeleri ile kıyaslandığında bile çarpıcı olduğunun altını çizdi.

İran ile Lübnan arasındali turizm ilişkilerinin yüksek olduğuna dikkati çeken Lübnanlı Bakan, 'İran-Lübnan ilişkileri özellikle turizm sektöründe Suriye savaşı öncesi çok iyi düzeydeydi, ancak Suriye savaşı başladıktan sonra bu ülkeden geçiş yapmanın mümkün olmadığı nedeniyle çok düşmüştür' diye konuştu.

Çok sayıda İranlının Nevruz bayramı ile diğer bayramlarda Lübnan'ı ziyaret ettiğine işaret eden Lübnan Turizm Bakanı Guidanian, Lübnan özel bir kesimin sürekli İran'a giderek dört mevsimin aynı anda yaşandığı bu ülkede turistik ve tarihi mekanları gezdiğini açıkladı.

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