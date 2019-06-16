Rusya voleybol takımı İran karşısında diz çöktü

İki ülke voleybol takımı Milletler Voleybol Karşılaşmalarının 3. Haftasında Urumiye kentinde karşı karşıya geldi.

İran takımı 3. Karşılaşmasında Rusya takımını 25-20, 26-24, 25-23 yenmeyi başardı.

İran takımı 9 karşılaşmadan 8 karşılaşmayı yenerek 24 puan ile sıralamada birinci olarak yer almaktadır.

Rusya Voleybol Milli takımı, voleybol tarihinin en iyi takımlarından biridir ve Olimpiyatlar, Dünya Şampiyonu ve Dünya Kupası şampiyonu olmayı başarmıştır.

4. hafta karşılaşmaları İran’ın Erdebil kentinde düzenlenecektir.

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2012