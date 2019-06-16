Türkiye-İran veteranlar maçı yapıldı

Elit Master Lig Türkiye Karması ile İran Milli Master Karması veteranlar mücadelesi Şenlikköy Stadı'nda oynandı. Mücadele ilk yarıda karşılıklı atılan goller sonucu 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Bu önemli organizasyonda dostluk mesajları verdiklerini belirten Elit Master Lig Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Soyyiğit, "Master Veteran Futbolu, Türkiye'de 5-6 senedir ivme kazanan bir oluşum. Bizler de bu camiada değerli bir ligimizi oluşturduk.

Önümüzdeki ay İran'da da bir dostluk maçı yapacaklarını belirten Soyyiğit, "Özellikle İran'dan bize maç yapmak için teklif geliyor. Sponsorlar var. Özellikler lig karmasını, Beşiktaş masterları ve farklı takımları davet ediyorlar."

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