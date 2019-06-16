31 İslam ülkesinin el sanatları fuarı Tebriz'de açıldı

Doğu Azerbaycan ilinin merkezi Tebriz'de düzenlenen 4. Uluslararası İnovasyon Fuarı sırasında düzenlenen bu sergide 50 stantta İraanlı ve yabancı sanatçıların eserleri gözler önüne serildi.

İran'ın yanı sıra Türtkiye, Pakistan, Türkmenistan, Irak, Afganistan, Umman, Ürdün, Özbekistan, Tacikistan ve Hindistan gibi ülkelerden sanatçıların katıldığı bu sergide el sanatlarının çeşitli dallarında sanat eserleri sergilendi.

15 Haziran'da Tebriz'de faaliytete başlayan bu sergi 20 Haziran'da son bulacak.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489