İran'a yolculuk olağanüstü birşey

İrna'ya konuşan Lübnanlı gazeteci Fadi Buye, '15 yıldır sürekli İran'a gelip gidiyorum ve İran toplumunu çok iyi biliyorum. İran yolculujlarımda birçok şahsiyet benimle birlikte geliyor. Onların bir kısmı İran'la iyi ilişkilere sahip, bazılarıysa kötü, ancak herkes bu, bizi korkuttukları ülke midir? İran halkının saygılı davranışı ve kadınların toplumdaki özgürlüğ onları için acayiptir' ifadesini kullandı.

'Kadınların özgürlüğü, İranlıların saygılı davranışları, İran şehirlerinde ve özellikle büyük şehirlerde disiplini görmek yabancı yolcular için inanılmazdır, çünkü İran aleyhinde medyada yayınlanan görüntü ile tamamen aykırılık oluşturuyor' diye konuştu.

Meraya kültürel ve siyasi derginin yayın yönetmeni Buue sözlerinin devamında şu ifadelere yer verdi:

İranlı kadınlar ilk bakışta güçlü, bağımsız ve özgürlüğe sahip ve aynı zaman İran ve İslam kurallarına uyan kadın tipi olarak görülüyor. Kadınlar hayat, iş ve düşünce hayatında bağımsızlıklarına sahip ve bence bu Arap ülkeleri ile tamamen farklıdır ve onların özgürlüğü belli bir çerçevededir.

İran'da bir kadın cumhurbaşkanı uardımcısıdır ve birçok kurum ve kuruluş kadınlar tarafından yönetilmektedir. Bu İran hükümetinin kadınların güçleri ve onların toplum ve aile hayatında rolüne inandığı anlamına gelmektedir. Bu yüzden İranlı kadın, müslüman kadının asil modeli olarak herkesi saygı duyması gerektiğini bir konudur.

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