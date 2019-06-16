İranlı kadınlar yönetim faaliyetlerinin %30'unu elde edecekler

İran'ın Doğu Azerbaycan ilinin merkezi Tebriz'de düzenlenen Kadın ev Aile Çalıştayı'nda konuşan İran Cumhurbaşkanlığı Kadın ve Aile İşlerinden Sorumlu Yardımcısı İbtikar, 'Hlihazırda ülke çapında 30 kadın bakan yardımcısı ve danışmanı olarak görev aypıyor ve illerimizde de yönetim faaliyetlerinin %30'unun kadınlar tarafından yürütülmesi gerektiği kanısındayız' ifadesini kullandı.

İran'da devlet memurlarının %41'inin kadınlardan oluştuğunun altını çizen İranlı yetkili hükümetin gerekli zeminleri hazırlayarak, kadınların potansiyellerini fiiliyata geçirebilecek güçte olduğunu kaydetti.

İran İslam Devrimi'nden beri kadınların çeşitli sosyal, kültürel, bilimsel ve siyasi alanlarda rollerinin belirgin olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Hasan Ruhani hükümeti döneminde İran'ın yurt dışındaki büyükelçilerinden üçünün kadın olduğunu sözlerine ekledi.

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