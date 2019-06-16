İran FİVB Voleybol Milletler Ligi'nde ilk sırayı korudu

2019 FİVB Voleybol Milletler Lighi'nin 8. Gününde Polonya'yı 3-2 yenmeyi başaran böylece oynadığı 8 maçtan yedisini başarı ile kazanmış ve 21 حuanla ilk sırasını korumaya devfam ediyor.

2019 FİVB Voleybol Milletler Ligi'nin 8. Gününde oynanan maçlarda Rusya, İtalya, İran, Brezilya, ABD, Japonya, Sırbistan ve Arjantin rakiplerine karşı sahadan zaferle ayrılmayı başardı.

2019 FİVB Voleybolö Milletler Ligi 3. Haftası İran'ın Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan şilinin merkezi urmiye'de düzenlenmektedir.

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