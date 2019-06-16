Japonya: ABD'nin İran'ın petrol tankerlerine saldırdığı iddiasını reddediyoruz

Kyodo News'te yer alan habere göre, Japon yetkililer ABD'den bu konuda daha fazla araştırma yapması gerektiği, zira ABD'li yetkililerin iddialarını dayandırdığı videonun açık ve yeterli olmadığı ve bir şeyi kanıtlamadığı görüşünde.

Japonya'dan konuyla ilgili bir yetkili yaptığı açıklamada, Japonya hükümetinin ABD'nin belge ve açıklamalarından ikna olmadığını ve bunların tahminden öteye geçmediğini kaydetti.

Bu çerçevede Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono de Kyodo News'e yaptığı açıklamada, Amerikan mevkidaşı Mike Pompeo ile telefon görüşmesinde, kendisinden daha fazla bilgi ve belge istediklerini ve mevcut bilgilerin yetersiz kaldığını bildirdi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489