16 Haziran 2019 - 12:22
Journalist ID: 1941
News Code 83355724
0 Persons

Japonya: ABD'nin İran'ın petrol tankerlerine saldırdığı iddiasını reddediyoruz

Japonya: ABD'nin İran'ın petrol tankerlerine saldırdığı iddiasını reddediyoruz

Pekin, 16 Haziran, IRNA- Japonya yetkilileri, ABD'nin İran'ı Umman Denizi'nde yaşanan petrol tankeri patlaması ile ilgili sorumlu tuttuğuna dair belge ve delillerinin yetersiz olduğunu ve bunları kabul etmediklerini açıkladı.

Kyodo News'te yer alan habere göre, Japon yetkililer ABD'den bu konuda daha fazla araştırma yapması gerektiği, zira ABD'li yetkililerin iddialarını dayandırdığı videonun açık ve yeterli olmadığı ve bir şeyi kanıtlamadığı görüşünde.

Japonya'dan konuyla ilgili bir yetkili yaptığı açıklamada, Japonya hükümetinin ABD'nin belge ve açıklamalarından ikna olmadığını ve bunların tahminden öteye geçmediğini kaydetti.

Bu çerçevede Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono de Kyodo News'e yaptığı açıklamada, Amerikan mevkidaşı Mike Pompeo ile telefon görüşmesinde, kendisinden daha fazla bilgi ve belge istediklerini ve mevcut bilgilerin yetersiz kaldığını bildirdi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

9489

yorumunuz

You are replying to: .
1 + 4 =