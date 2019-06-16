İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

İngiltere Dışişleri Bakanı'nın körü körüne ABD'ye uyarak İran'ı son günlerde Umman Denizi'nde yaşanan tanker patlaması olayının faili olarak suçlaması sonucu İran Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Avrupa İşlerinden Sorumlu Genel Müdürü bugün İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'i bakanlığa çağırarak, İngiltere Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Bu açıklamaların İngiltere'nin Washington'un politikaları uyması nedeniyle dile getirildiğini belirten İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mahmud Berimani, 'BM Güvenlik Konseyi'nde İngiltere dışında hiç bir ülke ABD'nin boş iddialarına inanmadı. Hatta birçok uluslararası medya bile ABD ve İngiltere'nin iddialarını patlayan gemi sahiplerinin beyanlarına dayanarak reddetti' dedi.

İran islam Cumhuriyeti'nin şiddetli itirazlarını bildiren Berimani, 'İngiltere'ye karşı hallkımızın tepkisi, bu ülkenin bu tür mesnetsiz iddialarından kaynaklanıyor. İngiltere'nin İran politikalarının gerçeğine uyacak gerçekçi duruş sergilemesi ve yaklaşımının değişmesi gerektiğine inanıyoruz' ifadesini kullandı.

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Macaire de konuyu derhal Londra'ya ileteceğini belirtti.

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