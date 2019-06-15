İran sinema filmleri dünyanın dört bir yanında gösterimde

ABD’de düzenlenen Milestone Worldwide Dilm Festivali’nde en iyi film ödülü elinde bulunduran Salyangoz, Cineversatil’de ABD, Şili, Ekvador, Peru, Meksika, Arjantin, Kolombiya, Brezilya ve İspanya’dan filmlerle yarışacak.

Salyangoz'da yasa dışı yollardan sınırı geçerek Türkiye'ye giriş yapmak isteyen, ancak onları sınırdan geçirmek isteyen bir kaçakçının dini inançları nedeniyle sorunlarla karşılaşan 3 gencin hikayesi anlatılmaktadır.

Salyangozda Babek kazımiyan Mukaddem, Hüseyin Mehrpeyma ve Afşin mALEKİ gibi oyuncular yer aldı.

Öt yandan İğrenç isimli diğer İran filmi Poretkiz’de izleyici ile buluşacak.

Rıza Necati’nin yönettiği İğrenç isimli kısa film, Portekiz’de düzenlenen 12. Porto Film Festivali’nin yarışma kategorisine girdi.

12 Haziran’da başlayan Porto festivali yarın en iyi filmlerin tanıtımıyla son bulacak.

Ayrıca Fransa’da düzenlenen Uluslararası Annecy Animasyon Film Festivali’nde İranlı yönetmen Abbas Celali Yekta’nın yönetiği ‘Deniz Çocuğu’ isimli çizfi film, Prix de la Ville Annecy Ödülü’ne değer görüldü.

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