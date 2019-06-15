INSTEX mekanizması kağıt üzerinde kalmıştır

Fransa Parlamentosu Dış Politika Komisyonu Başkanı Marielle de Sarnez ile Tahran’da bir araya gelen İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani, İran-Fransa ekonomik ilişkilerinin önemine dikkati çekerek, ‘Fransa devleti bölgede iyice rol üstlenebilir’ dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı’nın tüm vaatlere rağmen nükleer anlaşmayı korumak için birşey yapmadığını belirten Laricani, INSTEX’ın pratiğe geçmediğini ve kağıt üzerinde kaldığını söyledi.

Fransa Parlamentosu Dış Politika Komisyonu Başkanı Marielle de Sarnez de parlamento müzakerelerinin zor koşullarda etkin rol oynayabilecekleri için ikili ilişkilerin önemli olduğunu kaydetti.

İran ve Fransa’nın bilim, kültür, tıp ve spor gibi birçok alanda iletişim ve işbirliği yaptıklarına işaret eden de Sarnez, Fransa’nın nükleer anlaşmaya bağlı kaldığını ve INSTEX’ın devreye girmesi için çalıştıklarını bildirdi.

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