Ruhani Tacikistan’dan Tahran’a döndü

13 Haziran’da Kırgızistan başkenti Bişkek’te düzenlenen ŞİÖ Zirve Toplantısı’na katılan Cumhurbaşkanı Ruhani, bu toplantıda Rusya, Çin ve Afganistan Devlet Başkanları ile görüştü.

Bişkek’in ardından Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de düzenlenen Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılan Ruhani, burada Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya geldi.

Ruhani CICA toplantısı sırasında ayrıca Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah ile İran-Afganistan ilişkilerini geliştirme hakkında fikir alışveirşinde bulundu.

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