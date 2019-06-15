Tahran-Duşanbe ilişkileri gelişecek

Cumhurbaşkanı Ruhani, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de düzenlenen Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere gittiği Duşanbe’de Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman’la bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Rahman'la yaptığı görüşmede, ''İki hükümetin iradesi ışığında Tahran-Duşanbe çıkarları ve bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanması hedeflenmektedir' dedi.

Ruhman tarafından ‘İkinci vatanına hoş geldin’ diye karşılanaan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Tacikistan’ı ikinci vatanı olarak gördüğünü ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi için hazır olduklarını bildirdi.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman da İran'la bütün alanlarda ilişkilerin gelişmesinden yana olduklarına işaret ederek, İran şirketlerinin Tacikistan özel sektöründe faaliyet göstermesinden memnuniyet duyduklarını aktardı.

Ruhani'yi CICA toplantısına aktif katılımından dolayı kutlkayan Ruhani, İran'la ilişkilerin günden güne artmasının Tacikistan hükümetinin önceliği olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de temaslarını sürdürüyor.

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