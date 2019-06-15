İranlı halterci Dünya Parahaltercilik Şampiyonası'nın en iyi 10 sporcusu arasında

Kazakistan'da düzenlenecek Dünya Parahaltercilik Şampiyonası'nın en iyi 10 parahaltercisinden biri olarak gösterilen Siyamend Rahman hakkında Uluslararası Paralimpik Komitesi şu ifadeleri kullandı: 'Tüm gözler, 2019 Dünya Parahaltercilik Şampiyonası'nda yeni bir dünya rekoru kırmak isteyen dünyanın en güçlü engelli sporcusunun üzerinde olacak'.

Temmuz'un ortalarında başlayacak Dünya Parahaltercilik Şampiyonası'nda birçok ülkeden sporcular madalya kazanmak ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak üzere yarışacak.

İran'ın en ünlü sporcularından Siyamend Rahman, şimdiye kadar mücadele ettiği birçok turnuvada çeşitli madalyalar kazanarak ülkemizi gururlandırmıştır.

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