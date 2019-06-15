15 Haziran 2019 - 14:56
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İranlı halterci Dünya Parahaltercilik Şampiyonası'nın en iyi 10 sporcusu arasında

İranlı halterci Dünya Parahaltercilik Şampiyonası'nın en iyi 10 sporcusu arasında

Tahran, 15 Haziran, IRNA- Uluslararası Paralimpik Komitesi'nin verilerine göre, İranlı süper ağır sıklet parahalterci Siyamend Rahman, Kazakistan'da düzenlenecek Dünya Parahaltercilik Şampiyonası'nın en iyi 10 sporcusundan biri olarak seçildi.

Kazakistan'da düzenlenecek Dünya Parahaltercilik Şampiyonası'nın en iyi 10 parahaltercisinden biri olarak gösterilen Siyamend Rahman hakkında Uluslararası Paralimpik Komitesi şu ifadeleri kullandı: 'Tüm gözler, 2019 Dünya Parahaltercilik Şampiyonası'nda yeni bir dünya rekoru kırmak isteyen dünyanın en güçlü engelli sporcusunun üzerinde olacak'.

Temmuz'un ortalarında başlayacak Dünya Parahaltercilik Şampiyonası'nda birçok ülkeden sporcular madalya kazanmak ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak üzere yarışacak.

İran'ın en ünlü sporcularından Siyamend Rahman, şimdiye kadar mücadele ettiği birçok turnuvada çeşitli madalyalar kazanarak ülkemizi gururlandırmıştır.

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