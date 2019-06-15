İsviçre'nin Ottawa Büyükelçiliği, İran'ın Kanada'daki çıkarlarını koruyan büyükelçilik seçildi

Bu anlaşma, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı'nın İsviçre ziyareti sırasında taraflar arasında imzalandı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı'nın İsviçreli yetkililerle yaptığı görüşmede, ikili, bölgesel, insan hakları ve adli konular ele alındı.

Taraflar ayrıca bölge ve dünya istikrar ve güvenliğini etkileyen konular hakkında fikir alışverişinde bulunarak idari bir protokolü de imzaladı.

Anlaşmanın önemli kısımlarından biri ise İsviçre'nin Ottawa Büyükelçiliği'nin İran'ın Kanada'daki çıkarlarını koruyacak büyükelçilik olarak seçilmesiydi.

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