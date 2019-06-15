Tahran, Doha ile ilişkilerini daha ileri düzeylere taşımak istiyor

Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Ruhani, bugün Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Bölge ülkelerinin istikrar ve güvenliğinin birbirine bağlı hale geldiğine işaret eden Ruhani, 'Biz bölge ülkeleri arasında ılımlılık, kardeşik ve aklıselimin egemen olmasını istiyoruz' dedi.

İkili ve çok boyutlu istişaret ve diyaloğun bölgesel sorunların çözümündeki tek yol olduğun altını çizen Ruhani, 'İran her zamanki gibi bu çerçevede katılım göstermeye hazırdır' diye konuştu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed de bu görüşmede yaptığı açıklamada, 'İslam dünyasının birliğe ihtiyacı vardır ve İran ve Katar kuşkusuz diyalogü kolektif işbirliği ve siyasi çözüm yollarını takip ederek bölge sorunların çözümüne katkı sağlayabilir' ifadesini kullandı.

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