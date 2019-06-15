Türkiye ile ilişkilerimizi tüm alanlarda geliştirmek istiyoruz

Cumhurbaşkanı Ruhani, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de temaslarını sürdürüyor.

Ruhani ikili görüşmeleri kapsamında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Ruhani bu görüşmede yaptığı açıklamada, 'İran ve Türkiye ilişkilerini derinleştirmek için son yıllarda değerli adımlar atılmış ve bu süreç daha da hızlanmalıdır' ifadesini kullandı.

İran ve Türkiye'nin bölgesel işbirliğinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Bölgesel konularda ve özellikle Suriye'nin imarı bağlamında Astana Süreci dahii İkili ve Rusya ile üçlü işbirliği çok önem arzediyor ve bölge istikrar ve güvenliği doğrultusundadır'.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu görüşmede yaptığı açıklamada, 'İran-Türkiye ilişkileri ileriye dönük olarak bu ilişkilerin ikili ve bölgesel anlamda geliştirilmesi gerekiyor. Türkiye Tahran'la ilişkilerini ilerletmek için son derece kararlıdır' dedi.

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