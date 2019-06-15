İran, Afganistan'ın istikrar, güvenlik ve kalkınmasından yana

Tacilistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen 5. Asya İşbirliği ve Güvenliği Oluşturma Zirve Konferansı sırasında Afganistan İcra Kurulu Başkanı ile görüşen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'İkili ve bölgesel ekonomik ilişkilerin gelişmesi için çok sayıda potansiley mevcuttur. Bu potansiyeller iki ülke arasında oluşturulan ortak komisyonların gündemine gelmelidir' diye konuştu.

Uyuşturucu kaçakçılığı ile kolektif mücadelenin önemine değine Ruhani, 'Uyuşturucu maddeler, sosyal zararların yanı sıra, terörün ana finans kaynağını oluşturduğu için uyuşturucu ile kapsamlı ve koordineli biçimde mücadele ön plana çıkarılmalıdır' değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah da bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran'ın Afganistan halkına sunduğu destekten dolayı teşekkürlerini sunarak, iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptı.

İran ve Afganistan'ın zor günlerde bir birinin yanında yer aldıklarının altını çizen Abdullah, 'İran her daim Afganistan devleti ve halkının yanında saf tutmuş ve bu açıdan Tahran'ın desteklerinden dolayı bu ülkeye minnettarız' diye ekledi.

SİÖ 19. Liderler zirvesine Rusya, Çin, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan ve İran liderlerinin katılımıyla iki gün süre ile Bişkek’te düzenlenmektedir.

Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) temeli 1995 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında Rusya ile Çin arasında birbirlerine düşman olmadıklarını askeri güvence altına alan anlaşmalarla atılmaya başlandı. 1996 yılında, Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan üye ülkeler arasında güvenin arttırılması, sınır bölgelerinin silahsızlandırılması ve bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesi amacıyla ‘Şanghay Beşlisi’ni oluşturdu.

2001 yılında Özbekistan çekimser tavrından vazgeçerek bu uluslararası oluşuma katılma kararı aldı. Örgüt resmen 15 Haziran 2001’de kuruldu. Örgütün merkezi Çin’deki Şanghay şehri seçildiği için adı da Şanghay İşbirliği Örgütü oldu. 2017 yılında Hindistan ve Pakistan’ın örgüte üyeliği kabul edildi ve bu konu 2017 liderler zirvesinde onaylandı.

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