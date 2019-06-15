Herkes nükleer anlaşma hususunda kaygılı

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen 5. Asya İşbirliği ve Güvenliği Oluşturma Zirve Konferansı'nda konuşma yapan Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Rusya nükleer anlaşmanın tam anlamıyla bu anlaşmaya imza atan ülkeler tarafından uygulanması için ellerinden geleni yapıyor' dedi.

Nükleer anlaşmanın uygulanmasının tek doğru yol olduğuna inandıklarının altını çizen Putin, Rusya'nın bu anlaşmanın tam olarak ifası için çabalarını sürdüreceğini belirtti.

İran, Türkiye ve Rusya'nın Suriye sorununun çözümü için faaliyet yürüttüklerine değinen Putin, Suriye sorunun çözüme kavuşmaya başladığını ve bu üç ülkenin Astana Süreci kapsamında Suriye krizini çözüme kavuşturmaya devam ettiklerini sözlerine ekledi.

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