İRNA akıllı bir kurum olmaya dönük ilerlemektedir

6. Dünya Haber Ajansları Kongresi'nde konuşan İRNA Genel Müdürü Ziya Haşimi, yeni medya, multimedya haber ürünleri ve yapay zeka başta olmak üzere haber ve medya sektöründe geleceği öngörmenin gerekliliğine vurgu yaparak, 'İRNA'nın stratejik planlarında, doğal dil, konuşma, görüntü, video, veri ve metin işlenmesinin yanı sıra tavsiye niteliğinde olan sistemler, mobil bilgilendirme ve konuşma botu gibi konular yer alıyor' değerlendirmesinde bulundu.

IRNA'da bu stratejinin ilk aşamasında haberlerin nitelik değerlendirilmesi için planlama yapıldığına değinen Haşimi, haber ajansında haberin yayınlanması ile olayın vuku bulması arasında olan zaman aralığının diğer ana akım 20 haber ajansı ile karşılaştırıldığını açıkladı.

Bu işlemlerin İRNA haberlerinin kaynak belirtilmeden kulanıldığı durumları içeren internet aramasını dsa kapsadığını dile getiren İRNA Genel Müdürü Haşimi, 'İRNA tavsiye niteliğinde olan sistemi, bilgi teknolojilerini kullanarak ve ziyaretçilerin geri bildirimini inceleyerek, muhatapların beğendikleri alanları tanıyabilir ve böylece arama yaptıkları sırada onlara ilgili konuları sunabilir' ifadesini kullandı.

Yapay zeka ve haber mesleğinde olan bazı kesimlerin yapay zeka ve tehdit düzeyine ulaşaan robotların kullanılması hakkında uyarıda bulunduklarının altını çizen Haşimi, insan ve yapay zekanın haber ajansları dahil gelecekle ilgili kurumların iyi yönetilmesi hususunda bir arada içinde yaşama fikrini benimsemeleri gerektiğine dikkati çekerek, 'Bizim görevimiz, gidilmeyen yollardan akıllılıkla giderek, haber ajanslarının faaliyetinin anlamlı olacağı bir geleceği garanti altına almaktır' diye ekledi.

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