İran, terörün dünyanın diğer bölgelerine yayılmasını önlemiştir

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen 5. Asya İşbirliği ve Güvenliği Oluşturma Zirve Konferansı'nda konuşan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Tacikistan hükümetine bu toplantıyı düzenlediğinden dolayı tebrik ederek, 'İran İslam Cumhuriyeti terör ve aşırıcılıkla mücadele yolunda her daim ilerlemektedir. Bu tür terör İslam'ı kuru ve şiddet yanlısı bir görüş olarak sergilemektedir' ifadesini kullandı.

'Savaş ve ondan kaynaklı facialardan kaçanlara sığınak olan İran, bazı ülkelerin tek taraflı ve zorba politikalarına karşı mücadelesini sürdürmektedir. İran ister atom olsun ister kimyasal, her türlü kitlesel imha silahlarına açıkça karşıdır' diyen Ruhyani, sözlerini şöyle sürdürdü:

İran'ın defalarca iki ve çok boyutlu siyasi ve güvenlik mekanizmalarının oluşturularak, kolektif güvenlik ve barışın pekişmesi konusunda hazır olduğunu bildirmiştir. Bu açıdan bu toplantıya üye olan ülkelerle işbirliği ve görüş alışverişini destekliyor.

UAEK, İran'ın nükleer anlaşmaya bağlı kaldığını birçok defa onaylamıştır. Ancak İran tek taraflı olarak bu anlaşmaya bağlı kalamaz ve diğer ülkeler de kendi üzerlerine düşen taahhütlerini ifa etmekle mükelleftir.

Bizim stratejik sabır ve iyi niyetimizin ve ABD'nin kural tanımazlığının had safhaya ulaştığı şimdi koşullarda, İran nükleer anlaşmanın 26. ve 36. bentleri uyarınca bu anlaşmada dengenin sağlanması üzere kendi taahhütlerini düşürmüştür. Gerekli yanıtı almadığımız takdirde, doğal olarak daha fazla kararlar alacağız'.

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