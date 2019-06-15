İran'dan BAE'ye tepki

Twitter hesabından BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı'nın İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile ilgili açıklamalarına tepki gösteren Sışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, 'Başından beri, ne güç, ne meşruiyet ve ne bağımsızlığa sahip olanlar, en çok tatmin oldukları şey Batı'dan sahte güvenlik almaya çalışmalarıdır. Batı onlara süt veren bir inek gibi bakıyor. Dolayısıyla onlar, sadece bir twitle bile karıncanın yuvasını karıştırabilecek güçte olan güçlü İran yetkililerinin saygınlığı hakkında susmalılar' ifadesini kullandı.

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş paylaştığı twitinde, İran Dışişleri Bakanı'nın saygınlığı azalmaktadır. Zarif'in B Takımı'na işaret etmesi gülünçtür ve onun saygınlığı günden düne düşüş göstermektedir' diye belirtmişti.

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