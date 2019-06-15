İran-Kanada voleybol maçını yüzlerce İranlı kadın izledi

4000 kişilik Gadir Stadı'nda oynanan İran-Kanada maçını 800 kadın yakında izleyerek İran takımına destek tezahüratlarında bulundu.

Urmiyeli kadınların böyle bir uluslararası maçta stada gelip İran takımını desteklemesi, Batı Azerbaycan spor tarihinde bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti.

Kadınların maçı yakından seyretmesi nedeniyle statta farklı bir hava oluştu ve erkeklerle kadınlar yan yana ve kolayca müsabakayı izledi.

İran'ın Türkiye sınırında yer alan Batı Azerbaycan ilinin merkezi Urmiye'de düzenlenen 2019 FİVB Milletler Voleybol Ligi'nin 3. haftasında İran Erkekler Voleybol Milli Takımı, Kanada, Rusya ve Polonya takımları ile mücadele etmektedir.

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