Barış müzakerelerinde İran’ın daha fazla rol almasını istiyoruz

Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’te düzenlenen 9. Şanghay İşbirliği Örgütü liderler toplantısına katılan Gani, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü.

Gani görüşmede, Afganistan’ın tüm alanlarda İran ile ilişkilerini geliştirmek istediğini söyledi.

İki ülkenin ortaklaşa uyuşturucu kaçakçılığı, radikalizm ve terörizmle mücadle etmeleri gerektiğini ifade eden Gani, ülkesinin topraklarının İran aleyhine kullanılmasına izin verilmeyeceğini söyledi.

Ruhani de görüşmede İran’ın Afganistan devleti ve milleti yanında yer aldığını ve alacağını belirterek, Afganistan’daki istikrar ve gelişme için çabalayacaklarını söyledi.

Ruhani, iki ülke ortak ekonomik komisyonunun bir an evvel oluşmasını isteyerek bu şekilde ekonomik ilişkilerin gelişmesi yolunun açılacağını söyledi.

Ruhani bölgenin güvenliği ve uyuşturucu ekimi ile ilgili olarak, ‘’Amerikalılar tüm taahhütlerini ayaklar altına aldıklarını gösterdiler ve bölgenin barışı, istikrarı ve güvenliği içi bölgeyi terk etmeleri daha iyi olur. ‘’ dedi.

Uyuşturucunun bölge için büyük sorun olduğunu ifade eden Ruhani, Afganistan’da uyuşturucu ekiminin arttığını ve Afganistan devleti ve uluslararası kuruluşların yardımı ile bununla mücadele için yolların aranması gerektiğini söyledi.

Ruhani, Gani ile görüşme öncesinde Çin ve Rusya Cumhurbaşkanları ile de görüşmelerde bulundu.

SİÖ 19. Liderler zirvesine Rusya, Çin, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan ve İran liderlerinin katılımıyla iki gün süre ile Bişkek’te düzenlenmektedir.

Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) temeli 1995 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında Rusya ile Çin arasında birbirlerine düşman olmadıklarını askeri güvence altına alan anlaşmalarla atılmaya başlandı. 1996 yılında, Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan üye ülkeler arasında güvenin arttırılması, sınır bölgelerinin silahsızlandırılması ve bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesi amacıyla ‘Şanghay Beşlisi’ni oluşturdu.

2001 yılında Özbekistan çekimser tavrından vazgeçerek bu uluslararası oluşuma katılma kararı aldı. Örgüt resmen 15 Haziran 2001’de kuruldu. Örgütün merkezi Çin’deki Şanghay şehri seçildiği için adı da Şanghay İşbirliği Örgütü oldu. 2017 yılında Hindistan ve Pakistan’ın örgüte üyeliği kabul edildi ve bu konu 2017 liderler zirvesinde onaylandı.

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