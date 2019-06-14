Zarif: Amerika’nın ekonomik terörizmi bölgedeki gerginliklerin tek nedenidir

Cumhurbaşkanı Ruhani ile 19. SİÖ 19. Liderler zirvesine katılan Zarif, Twitter hesabından bu konuyu dile getirdi.

Zarif, mesajında Çin ve Rusya Cumhurbaşkanları ile olumlu görüşmeler gerçekleştirildiğini belirterek, Amerika’nın tek taraflı uygulamaları özellikle İran aleyhindeki ekonomik terörizmi bölgedeki gerginliklerin tek nedenidir.

SİÖ 19. Liderler zirvesine Rusya, Çin, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan ve İran liderlerinin katılımıyla iki gün süre ile Bişkek’te düzenlenmektedir.

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2012