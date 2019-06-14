Putin: İran’ın KOEP’e bağlılığı yapıcıdır

19. Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) liderler zirvesi için Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bulunan Putin, Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü.

Putin görüşmede Moskova’nın İran ile ikili, bölgese ve uluslararası işbirliğini geliştirmek istediğini belirterek, bu işbirliğinin birçok ekonomik ve bölgesel faaliyetler özellikle bölgede terörizmle ortak mücadeleyi kapsadığını söyledi.

Putin, Suriye’de görünen başarıların İran’ın olumlu rolü ve Türkiye, İran ve Rusya’nın Astana sürecindeki işbirliğinin sonucu olduğunu söyledi.

Sorunlara rağmen iki ülkenin ticari ilişkilerinin gelişmekte olduğunu ifade eden Putin, gelecek günlerde iki ülke Ortak Komisyon Toplantısının Tahran’da düzenleneceğini söyledi.

Rusya’nın Kuzey-Güney projesinde ciddi rol ifa edeceğini belirten Putin, iki ülke ticari ilişkilerinde milli paralar kullanımına vurgu yaptı.

Ruhani görüşmede Tahran-Moskova ilişkilerinin örnek ve ekonomik, siyasi ve uluslararası alanlarda gelişmekte olduğunu belirterek, ‘’Bölgedeki dış müdahaleler ve Amerika’nın yasa dışı ambargolarının arttığından dolayı bölgenin istikrarı ve işbirliği zorlaştığı bir dönemde Tahran-Moskova ilişkilerinin gelişmesi ve derinleşmesi bölge için önem taşımaktadır. ‘’ dedi.

İki ülke arasındaki ekonomik anlaşmaların özellikle enerji ve ulaştırma anlaşmaları uygulanmasının memnuniyet verdiğini ifade eden Ruhani, iki ülke otak ekonomik komisyonunun yakın zamanda gerçekleşeceğini söyledi.

Ruhani, İran’ın uygulamalarının KOEP çerçevesinde olduğunu ifade eden Ruhani, İran menfaatlerinin KOEP çerçevesindeki diğer ortakları tarafından temin edilmesi durumunda İran’ın taahhütlerini yerine getireceğini söyledi.

Ruhani, Rusya’nın KOEP’in güçlenmesi ve Avrupa’nın taahhütlerini yerine getirmedeki rolünün önemli olduğunu belirterek, ‘’İran her zaman bölgenin barış ve istikrarının destekçisi olmuştur ve IŞİD ile mücadele ve Bölgede Saldırmazlık Anlaşması önerisi ile bu iradesini ispatlamıştır.

Ruhani, ‘’Suriye konusunda Türkiye ile birlikte, Astana sürecinin terörizmle mücadele alanında nihai sonuç alınana kadar devam etmesini istiyoruz. ‘’ dedi.

SİÖ 19. Liderler zirvesi, Rusya, Çin, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan ve İran liderlerinin katılımıyla iki gün süre ile Bişkek’te düzenlenmektedir.

Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) temeli 1995 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında Rusya ile Çin arasında birbirlerine düşman olmadıklarını askeri güvence altına alan anlaşmalarla atılmaya başlandı. 1996 yılında, Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan üye ülkeler arasında güvenin arttırılması, sınır bölgelerinin silahsızlandırılması ve bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesi amacıyla ‘Şanghay Beşlisi’ni oluşturdu.

2001 yılında Özbekistan çekimser tavrından vazgeçerek bu uluslararası oluşuma katılma kararı aldı. Örgüt resmen 15 Haziran 2001’de kuruldu. Örgütün merkezi Çin’deki Şanghay şehri seçildiği için adı da Şanghay İşbirliği Örgütü oldu. 2017 yılında Hindistan ve Pakistan’ın örgüte üyeliği kabul edildi ve bu konu 2017 liderler zirvesinde onaylandı.

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