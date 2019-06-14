İran ve Rusya Cumhurbaşkanları bölgede güvenliğin saplanmasına vurgu yaptılar

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Cumhurbaşkanı Veladimir Putin görüşmede Tahran-Moskova arasındaki iyi ilişkilerin devamına vurgu yaparak, bölgede güvenliğin sağlanması ve terörizmle mücadeleye vurgu yaptılar.

Görüşmeye İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif ve Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan da katıldı.

Ruhani bu görüşme öncesinde Çin Cumhurbaşkanı Şi Cin Ping ile de görüştü.

Ruhani’nin bugün Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile de görüşmesi bekleniliyor.

SİÖ 19. Liderler zirvesi, Rusya, Çin, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan ve İran liderlerinin katılımıyla iki gün süre ile Bişkek’te düzenlenmektedir.

Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) temeli 1995 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında Rusya ile Çin arasında birbirlerine düşman olmadıklarını askeri güvence altına alan anlaşmalarla atılmaya başlandı. 1996 yılında, Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan üye ülkeler arasında güvenin arttırılması, sınır bölgelerinin silahsızlandırılması ve bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesi amacıyla ‘Şanghay Beşlisi’ni oluşturdu.

2001 yılında Özbekistan çekimser tavrından vazgeçerek bu uluslararası oluşuma katılma kararı aldı. Örgüt resmen 15 Haziran 2001’de kuruldu. Örgütün merkezi Çin’deki Şanghay şehri seçildiği için adı da Şanghay İşbirliği Örgütü oldu. 2017 yılında Hindistan ve Pakistan’ın örgüte üyeliği kabul edildi ve bu konu 2017 liderler zirvesinde onaylandı.

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