Ruhani: Amerika, bölge ve dünya istikrarı için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 19. Liderler zirvesi için Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’te bulunan Ruhani, toplantıda yaptığı konuşmada, Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) çoklu diplomasinin başarısı olduğunu ve siyasi irade olduğu takdirde savaş ve ambargo yerine her konunun çözülebileceğini ispatladığını söyledi.

Tüm dünyanın eşi görüşmemiş sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Ruhani, ‘’Terörizmin çeşitli şekilleri, radikalizm, tekyönlü politikalar, bölgeler dışı ülkelerin diğer bölgelere müdahaleleri ve diğer ülkelere müdahaleleri, uluslararası camiayı tehlikeli duruma sokmaktadır. Bu durum tüm dünya ülkelerinin istikrar, güvenlik ve menfaatlerini tehdit edebilir. ‘’ dedi.

Batıdan doğuya tüm milletleri radikalizm karşısında birlik olması gerektiğini ifade eden Ruhani, radikalizmin dünyada gelişme, barış ve istikrarı tehdit ettiğini söyledi.

Ruhani, ‘’Biz IŞİD’i dinin insanlık aleyhindeki radikal yorumu olduğundan dolayı IŞİD ile Suriye ve Irak’ta savaştık. Biz Siyonizme İnsanlıkla savaş alında olan, Yahudilikten sapmış bir ideoloji gördüğümüz için karşıyız. Biz Irak ve Suriye’de barış için savaştık. Biz Afganistan’da BM ile işbirliği içinde radikalizmle mücadele ettik ve Yemen’de barışın sağlanması için hiçbir çabayı esirgemedik. ‘’ dedi.

Ruhani, ‘’Biz her zaman tüm komşularımız için ikili ve bölgesel görüşme kapılarını açık bıraktık. Biz hiçbir milleti denize dökmek istemeyen bir milletiz ve Filistin konusunun çözümü için de sandık başına gitmeyi önerdik. ‘’ dedi.

İran’ın tüm Asya kıtasında tarihi ve kültürel özel konuma sahip olduğunu ifade eden Ruhani, günümüz sorunları olan terörizm, radikalizm ve uyuşturucu kaçakçılığı çoğulculuğu gerekli kıldığını söyledi.

İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) raporlarına göre KOEP çerçevesindeki tüm taahhütlerini yerine getirdiğini ifade eden Ruhani, Amerika’nın tek taraflı KOEP’ten ayrıldığını ve diğer ülkeleri 2231 nolu BMGK kararını çiğnemek için tehdit ettiğini belirtti.

Ruhani, İran isteğinin KOEP’te kalan ülkelerden İran’ın ekonomik menfaatlerden yararlanmak için taahhütlerini yerine getirmelerini istediğini söyledi.

Ruhani, ŞİÖ üyesi ülkelerini İran’da yatırım yapmaya davet ettiğini ve bu yönde İran’ın kolaylıklar sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

SİÖ 19. Liderler zirvesi, Rusya, Çin, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan ve İran liderlerinin katılımıyla iki gün süre ile Bişkek’te düzenlenmektedir.

Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) temeli 1995 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında Rusya ile Çin arasında birbirlerine düşman olmadıklarını askeri güvence altına alan anlaşmalarla atılmaya başlandı. 1996 yılında, Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan üye ülkeler arasında güvenin arttırılması, sınır bölgelerinin silahsızlandırılması ve bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesi amacıyla ‘Şanghay Beşlisi’ni oluşturdu.

2001 yılında Özbekistan çekimser tavrından vazgeçerek bu uluslararası oluşuma katılma kararı aldı. Örgüt resmen 15 Haziran 2001’de kuruldu. Örgütün merkezi Çin’deki Şanghay şehri seçildiği için adı da Şanghay İşbirliği Örgütü oldu. 2017 yılında Hindistan ve Pakistan’ın örgüte üyeliği kabul edildi ve bu konu 2017 liderler zirvesinde onaylandı.

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