Ping: Amerika’nın KOEP’ten ayrılması bölgesel gerginliklerin temelidir

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 19. Liderler zirvesi için Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’te İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşen Ping, günümüz dünyasında tek yönlü politikaların geliştiğimi ve Amerika’nın tek taraflı KOEP’ten çıkmasının bölgesel gerginliklerin en temel nedenlerinden olduğunu söyledi.

İki ülke yetkililerinin sürekli görüştüklerini ifade eden Ping, Pekin’in İran ile ilişkilerini stratejik olarak ilerletip geliştireceğini söyledi.

Ping, ülkesinin çoğulculuğun yayılması, kendimiz ve gelişmekte olan ülkelerin menfaatlerinin korunması için İran ile bölgesel ve uluslararası düzeyde işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını ifade eden Ping, ‘’Pekin, İran ile terörizm ve organize suçlarla mücadelede işbirliğine hazırdır. ‘’ dedi.

Ruhani de İran’ın enerji, ulaştırma ve sanayi alanlarında Pekin ile işbirliği ve ortak projelerin devamından memnuniyet duyacağını belirterek, iki ülkenin Amerika’nın tek yönlü politikaları karşısında durmalarının Asya ve dünyanın yararına olacağını söyledi.

Ruhani, İran-Çin ilişkilerinin her zaman İran açısından stratejik olduğunu ve olacağını söyledi.

İran’ın KOEP çerçevesindeki taahhütlerine tam bağlı olduğunu ifade ede Ruhani, Amerika’nın hiçbir neden olmadan bu uluslararası anlaşmadan çekildiğini ve Amerika’nın İran, Çin ve diğer ülkelere karşı baskılarının Asya ve dünya’ya sulta için olduğunu söyledi.

SİÖ 19. Liderler zirvesi, Rusya, Çin, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan ve İran liderlerinin katılımıyla iki gün süre ile Bişkek’te düzenlenmektedir.

Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) temeli 1995 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında Rusya ile Çin arasında birbirlerine düşman olmadıklarını askeri güvence altına alan anlaşmalarla atılmaya başlandı. 1996 yılında, Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan üye ülkeler arasında güvenin arttırılması, sınır bölgelerinin silahsızlandırılması ve bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesi amacıyla ‘Şanghay Beşlisi’ni oluşturdu.

2001 yılında Özbekistan çekimser tavrından vazgeçerek bu uluslararası oluşuma katılma kararı aldı. Örgüt resmen 15 Haziran 2001’de kuruldu. Örgütün merkezi Çin’deki Şanghay şehri seçildiği için adı da Şanghay İşbirliği Örgütü oldu. 2017 yılında Hindistan ve Pakistan’ın örgüte üyeliği kabul edildi ve bu konu 2017 liderler zirvesinde onaylandı.

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