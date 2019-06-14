14 Haziran 2019 - 10:46
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İran ve Çin Cumhurbaşkanları görüştü

İran ve Çin Cumhurbaşkanları görüştü

Tahran, 14 Haziran, IRNA- 19. Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler zirvesine katılmak için Kırgızistan’ın Başkenti Bişkek’te bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çin Cumhurbaşkanı Şi Cin Ping ile görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan ve İran heyetinde bulunan diğer yetkililer hazır bulundular.

SİÖ 19. Liderler zirvesi, Rusya, Çin, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan ve İran liderlerinin katılımıyla iki gün süre ile Bişkek’te düzenlenmektedir.

Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) temeli 1995 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında Rusya ile Çin arasında birbirlerine düşman olmadıklarını askeri güvence altına alan anlaşmalarla atılmaya başlandı. 1996 yılında, Çin, Rusya, Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan üye ülkeler arasında güvenin arttırılması, sınır bölgelerinin silahsızlandırılması ve bölgesel işbirliğinin teşvik edilmesi amacıyla ‘Şanghay Beşlisi’ni oluşturdu. 
2001 yılında Özbekistan çekimser tavrından vazgeçerek bu uluslararası oluşuma katılma kararı aldı. Örgüt resmen 15 Haziran 2001’de kuruldu. Örgütün merkezi Çin’deki Şanghay şehri seçildiği için adı da Şanghay İşbirliği Örgütü oldu. 2017 yılında Hindistan ve Pakistan’ın örgüte üyeliği kabul edildi ve bu konu 2017 liderler zirvesinde onaylandı. 

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2012

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