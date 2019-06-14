Musevi: Amerika’nın tanker saldırılarında İran’ı itham etmesi kaygı verici

Musevi yaptığı açıklamada, ‘’Hürmüz Boğazının güvenliğinin temini İran’ın uhdesinedir ve biz en kısa sürede olaydan etkilenen denizcilerin yardımına gittiğimizi ve onları kurtardığımızı gösterdik. ‘’ dedi.

Musevi, ‘’Görünen o ki bay Pompeo ve diğer Amerikalı yetkililer için olayda İran’ı itham etmek en kolay yoldur. Japonya Başbakanı gerginliklerin azaltılması için İran’ın en üst düzey yetkilisiyle görüşme halindeyken hangi gizli eller bölgedeki bu çabaları etkilemek istiyor? Kimler bunlardan yaralanıyor? ‘’ sorularını yöneltti.

Musevi Pompeo’ya hitaben, ‘’ Bay Pompeo bu şüphe, şaka ve komik olmadığı gibi kaygı verici ve ikaz mahiyetindedir. ‘’ diye konuştu.

El Meyadin kanalı dün Singapur ve Norveç’a ait iki büyük tankere Umman denizinde saldır düzenlediğini ve saldırılar sonucunda patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

Hürmüzgan ili Limanlar Genel Müdürü yaptığı açıklamada, tankerlerin 44 hademesinin Şehit Recai Limanı arama kurtarma ekiplerince kurtarıldığını söyledi.

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2012