İran-Azerbaycan arasında ulaştırma protokolü imzalandı

Protokol iki ülke yetkililerini Bakü’de iki gün süren müzakereleri sonrası imzalandı.

İran Yol ve Şehircilik Bakanlığı, Uluslararası Ulaştırma Genel Müdür Menuçehr Selmanzade imza sonrası IRNA’ya yaptığı açıklamada, protokolün iki ülkenin karayolu ulaştırma işbirliği için önemli olduğunu belirtti.

Selmanzad, iki ülke arasında karayolu ulaştırmasının artmakta olduğunu belirterek, protokol ile birlikte İran’ın Azerbaycan topraklarından transit taşıma izinlerinin arttığını söyledi.

Müzakerelerde Bakü-Meşhet ve Bakü-Tahra- Kerbela hatlarının faaliyete geçmesi için anlaşma sağlandığını ifade eden Selmanzade, yakın zamanda bu hatların faaliyete başlayacağını söyledi.

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