İran’da 30 haber ajansı faaliyet göstermektedir

Derbendi yaptığı açıklamada 11 bin basılı yayının ve 5700 süreli yayının izin alarak faaliyet gösterdiğini belirterek, bunlardan 4100’ün yazılı basına bağlı çeşitli yayınlar olduğunu ve kalan kısmın ajanslar ve internet yayınları olduğunu söyledi.

Ülkede 300 gazete yayınlandığını ifade eden Derbendi, spor ile ilgili 350 yayın ve İslami ve dini konularla ilgili 280 yayının olduğunu söyledi.

Ülkede yayınlanan yazılı basının 1500’ünün kadınlardan olduğunu ifade eden Derbendi, İran’da yayınlanan gazete sayısının Kanada ve Almanya’da fazla olduğunu ifade etti.

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2012