İran’ın BM Daimi Temsilciliği Amerika’nın temelsiz iddialarını kesin dille reddetti

Temsilcilik tarafından yayınlanan açıklamada, Amerika’nın İran aleyhinde 13 Haziran BM Genel Kurul Toplantısında sarf ettiği sözlerin o ülkenin İran korkusu yayma operasyonun göstergesi olduğunu belirtti.

Açıklamada, ‘’İran’ı diplomasiye davet etmek ve yasa dışı Kapsamlı Ortak Eylem Planından(KOEP) ayrılan Amerika ile müzakereye davet bir komikliktir. Ne sahte haberler gerçekleri değiştirebilir ne de utanmadan başkalarını itham etmek. Amerika ve bölgesel müttefikleri savaş istemeden vazgeçmeli ve diğerlerini itham etmek için gizli operasyonlar ve komplolarına son vermeliler. ‘’ ifadesi yer aldı.

Açıklamada, Amerika’nın zorbalık, korku ve tehdit dolu davranışları ile ilgili ikazda bulunularak, tankerlerin patlaması ile ilgili kaygılar yer alarak, ‘’İran uluslararası camiadan bu politikaların önlenmesi ve Amerika ile bölgesel müttefiklerinin bölgede gerginliğin artması yönündeki sorumsuz ve tehlikeli uygulamalarını önlenmedeki sorumluluklarını yerine getirmesini istemektedir. ‘’ denildi.

Açıklamada, bölgedeki gerginliklerin azaltılmasının tek yolunun tüm bölge ülkelerinin karşılıklı saygı ve uluslararası hukukun temellerine dayalı gerçek, kapsayıcı diyalog ve işbirliğinden geçtiği ve son olayların da bu diyalogu gerekli kıldığı ifade edilerek, İran’ın uluslararası suların güvenliğinin ve bölgenin barış ve istikrarının sağlanmasında yapıcı ve faal rol üstlenmeye hazır olduğu ifade edildi.

El Meyadin kanalı dün Singapur ve Norveç’a ait iki büyük tankere Umman denizinde saldır düzenlediğini ve saldırılar sonucunda patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

Hürmüzgan ili Limanlar Genel Müdürü yaptığı açıklamada, tankerlerin 44 hademesinin Şehit Recai Limanı arama kurtarma ekiplerince kurtarıldığını söyledi.

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2012