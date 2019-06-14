14 Haziran 2019 - 09:06
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News Code 83352704
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Zarif: Amerika’nın İran aleyhindeki iddiaları B Grubunun planları çerçevesindedir

Zarif: Amerika’nın İran aleyhindeki iddiaları B Grubunun planları çerçevesindedir

Tahran, 14 Haziran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Umman Denizinde dün iki tankerin patlamasında İran parmağı olduğuna dair Amerika iddiasından sona, ‘’Amerika’nın İran aleyhindeki temelsiz iddiaları, B Grubunun Tahrip Diploması Planını izlediğini gösterdiğini, söyledi.

Twitter sayfasından açıklamada bulunan Zarif, ‘’Olaydan hemen sonra Amerika’nın şahit ve delil göstermeden İran aleyhine iddialar ortaya atması sadece B Takımının (Bolton, Bin Salman- Bin Zaid ve Benyamin Netanyahu) B planlarını uyguladığını göstermektedir. Bu İran aleyhindeki ekonomik terörizmi gizlemek için Tahrip Diplomasisidir. ‘’ diye yazdı.

Zarif, kendisinin birkaç ay önce bu senaryo hakkında ikazda bulunduğunu belirterek, ‘’Ben medyum değilim fakat B Grubunun düşüncesinin kaynaklarını biliyorum. ‘’ dedi.

El Meyadin kanalı dün Singapur ve Norveç’a ait iki büyük tankere Umman denizinde saldır düzenlediğini ve saldırılar sonucunda patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

Hürmüzgan ili Limanlar Genel Müdürü yaptığı açıklamada, tankerlerin 44 hademesinin Şehit Recai Limanı arama kurtarma ekiplerince kurtarıldığını söyledi.

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2012

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