Musevi: Umman denizindeki tanker patlama olayı şüphelidir

Musevi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bu olayın Japonya Başbakanının İslam İnkılabı Rehberi ile görüşmesi anında gerçekleşmesinin şüpheli durum olduğunu söyledi.

Musevi, bu olayın gerginliklerin azaltılması ve istikrarın sağlanması için bölge içi ve bölge dışı çabaları ve tutumlara karşı olduğunu söyledi.

Musevi, İran’ın bölgede işbirliği ve diyaloga destek verdiğini söyledi.

El Meyadin kanalı bugün Singapur ve Norveç’a ait iki büyük tankere Umman denizinde saldır düzenlediğini ve saldırılar sonucunda patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

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2012