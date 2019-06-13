Ruhani: Amerika, açık bir şekilde bir millet aleyhine savaş başlatmıştır

Kırgızistan’da düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katılmak için Mehrabad Havaalanında açıklamada bulunan Ruhani, Kırgızistan ve Tacikista’ı ziyaret edeceğini belirterek, Kırgızistan’da ŞİÖ toplantısına ve Tacikistan’da da Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansına (CICA) katılacağını söyledi.

ŞİÖ toplantısının önemli olduğunu ifade eden Ruhani, toplantıda bölge güvenliğinin incelendiğini söyledi.

Ruhani, Fars Körfezinde, Ortadoğu’da ve tüm dünya’da güvenlik konusunun İran için özel önem taşıdığını ifade ederek, ‘’Bizim çabamız her zaman bölgenin barış ve istikrarının korunması yönünde olmuştur ve geçen yıllarda fiilen bölge ülkelerinin güvenliği için ne kadar hassas olduğumuzu gösterdik. ‘’ dedi.

ŞİÖ toplantısına Çin ve Rusya’nın da katılacağını ve bu ülkelerin 4+1 grubunun üyeleri olduğunu ifade eden Ruhani, bu iki ülke ile nükleer anlaşma konusunda görüşeceklerini belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun (UAEK) 15 raporuna göre İran’ın nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirdiğini ifade eden Ruhani, buna rağmen Amerika’nın nükleer anlaşmayı çiğnemekle kalmayıp BMGK 2231 nolu kararını çiğnediğini söyledi.

Amerika’nın bugün yaptıklarının bir anlaşmayı çiğnemekte öte olduğunu ifade eden Ruhani, Amerika’nın yaptığının ekonomik terörizm olduğunu söyledi.

CİCA toplantısının Cumartesi resmen başlayacağını ifade eden Ruhani, Cuma gününden itibaren liderlerin görüşmelerinin başlayacağını söyledi.

Ruhani, her iki toplantıda konuşacağını ve katılan liderlerle ikili görüşmeleri olacağını söyledi.

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2012