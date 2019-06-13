Zarif: Japonya ile ilgili tankerlere saldırıların sırf şüpheli olmalarını söylemek yetmez

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Japonya tankerlerine saldırıların raporu Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ile geniş ve dostane ilişkiler görüşmesinde olduğu zaman yayınlandı.’’ dedi.

Zarif, İran’ın önerdiği Bölgesel Diyalog Platformu gereklidir. Bu sabah olan için şüpheli durum kelimesini kullanmak yeterli değildir. ‘’ dedi.

El Meyadin kanalı bugün Singapur ve Norveç’a ait iki büyük tankere Umman denizinde saldır düzenlediğini ve saldırılar sonucunda patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

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2012