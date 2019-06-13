Aşina: Japonya Başbakanı iyi niyetle İran’a geldi

Aşina, Twitter hesabından Abe’nin Tahran ziyareti ile ilgili olarak, ‘’Özel müzakereler, heyetler arası müzakereler, basın toplantısı ve Akşam ziyafetindeki özel konuşmaların tamamı iki ülkenin tehdit ve ambargolar dönemini geri bırakması iradesi ve işbirliği isteğini göstermektedir. ‘’ diye yazdı.

Aşina mesajında, ‘’İran milletinin Trump’a kesin mesajı, savaşa hayır, düşman karşısında savunmaya evet, ambargolara hayır, milli direnişe evet, nükleer silahlara hayır, uluslararası şeffaflık ve denetimlere evet, bölgesel gerginliğe hayır, saldırmazlık anlaşmalarına evet yönündedir.’’ diye yazdı.

Dün Tahran’a gelen Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra bugün de İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ile görüştü.

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