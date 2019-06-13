Ayetullah Hamenei: Amerika ile müzakere etmeyeceğiz

Ayetullah Hamenei, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile yaptıkları görüşmede bu konuyu belirtti.

Ayetullah Hamenei, İran’ın Amerika’ya hiç güveni olmadığını ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesindeki acı müzakereler tecrübesini hiçbir şekilde tekrarlamayacağını zira akıllı ve hürriyet isteyen hiçbir milletin baskı altında müzakereye kabul etmeyeceğini söyledi.

Görüşmenin başında Abe İslam İnkılabı Rehberine hitaben, ‘’Size ABD Başkanının mesajını iletmek istiyorum. ‘’ dedi.

Ayetullah Hamenei bu sözlere karşın, ‘’ Sizin iyi niyetiniz ve ciddiyetinizde hiçbir şüphemiz yoktur, fakat ABD Başkanından naklettiklerinizle ilgili, ben ABD Başkanını hiç nbir mesaja mübadele için layık görmüyorum ve kendisine de hiçbir cevabım yoktur ve vermeyeceğim. ‘’ dedi.

Ayetullah Hamenei, ‘’Söyleyeceğim konular Japonya Başbakanı ile konuşma çerçevesindir zira bize göre Japonya dost bir ülkedir. ‘’ dedi.

Ayetullah Hamnei, Abe’nin, Trump’ın kendisine İran rejimini değiştirmek istemediğini ilettiğine karşın, ‘’Bizim Amerikalılarla sorunumuz rejim değişikliği meselesi değildir zira onların böyle niyeti olsa bile bunu yapamazlar, son 40 yılda Amerikan Cumhurbaşkanları İran İslam Cumhuriyetinin yok olması için çabaladılar fakat başaramadılar. Trump’ın rejim değişikliği yapmak istemediği sözü yalandır zira bunu yapabilseydi yapardı fakat yapamaz.‘’ dedi.

Ayetullah Hamenei, Abe’nin Amerika’nın nükleer konu ile müzakere istediğine dair sözlerine karşın, ‘’ İran, 5-6 sene boyunca nükleer mesele konusunda Amerika ve Avrupalılarla 5+1 çerçevesinde müzakere etti ve sonuca da ulaştı. Amerika bu anlaşmayı ayaklar altına aldı. Hangi aklı başında insan tüm anlaşmaları ayaklar altına alan bir ülke ile yeniden müzakere eder? ‘’ diye sordu.

Ayetullah Hamenei, Japonya Başbakanını Amerika’nın İran’ın nükleer silah yapımını engellemedeki azimli olduğuna dair sözlerine karşın, ‘’Biz nükleer silahlara karşıyız. Beni şerii fetvam nükleer silahların yapımının haram olması yönündedir. Fakat bunu biliniz biz eğer nükleer silah yapmak isteseydik Amerika hiç bir şey yapamazdı ve Amerika’nın izin vermemesi bir engel yaratmazdı. ‘’dedi.

Nükleer silahların depolamasının da akıl dışı olduğunu vurgulayan Ayetullah Hamenei, ‘’Amerika hiçbir şekilde hangi ülkenin nükleer silaha sahip olup olmaması hakkında konuşma yetkinliğine sahip değildir zira Amerika’nın depolarında binlerce nükleer silah vardır. ‘’ dedi.

Ayetullah Hamenei, Abe’nin İran ile samimi müzakereler hazır olduğuna dair sözlerine karşın, ‘’Biz bu söze asla inanmıyoruz zira samimi müzakere emri Trump gibi kişi tarafından verilemez. Esasen Amerikalılar arasında sadakat çok nadir bulunur. ABD Başkanı birkaç gün önce sizinle görüştü ve İran hakkında da konuştunuz. Kendisi Japonya’da döndükten hemen sonra İran petrokimya sanayi aleyhine ambargo uyguladığını bildirdi. Sadakat mesajı bu mudur? Bu kendisinin samimi müzakere istediğini mi gösteriyor? ‘’ diye sordu.

‘’Biz hiçbir şekilde Amerika ile son yıllardaki acı müzakere tecrübesini tekrarlamayacağız’’ diyen Ayetullah Hamenei, İran’ın Allah’ın inayeti ile Amerika ile müzakere etmeden ve Ambargolar olmasına rağmen de ilerleyebileceğini söyledi.

Japonya’nın Asya’nın önemli ülkesine olduğunu ifade eden Ayetullah Hamenei, ‘’Eğer İran ile ilişkilerin gelişmesini istiyorsanız bazı ülkelerin yaptığı gibi kesin iradenizi göstermelisiniz. ‘’ dedi.

Amerika’nın İrann ile 40 yıllık düşmanlığına ve bunun devamına değinen İslam İnkılabı Rehberi, ‘’Bize göre Amerika ile müzakere ile sorunlarımız çözülmeyecektir ve hürriyet yanlısı hiçbir ülke baskı altında müzakereyi kabul etmez. ‘’ dedi.

Japonya Başbakanının Amerika’nın düşünce ve fikirlerini diğer ülkelere tahmil etmek istediklerine dair sözlerine değinen Ayetullah Hamenei, ‘’Sizin bu gerçeği tasdik etmeniz iyi bir şeydir. Bunu bilmelisiniz ki Amerikalılar fikirlerini başkalarına tahmil etmekte sınır tanımamaktalar. ‘’ dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani’nin de hazır bulunduğu görüşmede, Abe, Tahran müzakerelerine değinerek, bu görüşmelerin işbirliğinin gelişmesini sağlamasını temenni etti.

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2012