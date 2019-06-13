Riyabkov: Avrupa, İran ile yapıcı ekonomik işbirliği iradesine sahip değildir

Riyabkov, Amerika Dışişleri Bakanı ile görüşme sonrası yaptığı açıklamada, ‘’Rusya, Avrupalıların İran ile enerji alanında işbirliği yapmak istememelerinde dolayı çok üzgündür. ‘’ dedi.

Riyabkov, ‘’Bize göre onlar bunu yapma gücüne sahip değiller zira İran’ın enerji alanındaki ürünlerini almak için siyasi iradeye sahip değiller. ‘’ dedi.

Şartların değişmemesi durumunda Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) durumunun daha da girift hale geleceğini ifade eden Riyabkov, Rusya’nın bunu önlemeye çalıştığını söyledi.

Riyabkov, ‘’Biz İran’ın Amerika’nın yaptıklarına mükabil KOEP çerçevesindeki taahhütlerini azaltma niyetlerini anlıyoruz fakat İran’ın NPT’den çekilmesini de doğru bulmayız zira bize göre bu dünya ve bölge güvenliği için büyük darbe olacaktır. ‘’ dedi.

İran, Amerika’nın KOEP’ten çekilmesinin birinci yıldönümünde anlaşmaya dengeyi geri getirmek için KOEP çerçevesindeki bazı taahhütlerini geçici süre ile askıya aldığını bildirdi.

İran 60 günlük süre içinde KOEP’e üye diğer ülkelerin İran’ın menfaatlerinin temini için adım atmaları durumunda taahhütlerini yeniden uygulayacağını bildirmiştir.

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2012